Глава Пентагона Джеймс Меттис не исключил ответа на применение химического оружия в Сирии 7 апреля, передает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я сейчас ничего не исключаю", - сказал Меттис перед началом встречи с эмиром Катара.

По его словам, "первое, на что мы должны обратить внимание, это то, почему химическое оружие все еще используется, тогда как Россия была гарантом уничтожения только химического оружия".

"И следовательно, работая с нашими союзниками и нашими партнерами от НАТО до Катара и в других местах, мы намерены решить эту проблему", - отметил Меттис.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковую бомбу с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира