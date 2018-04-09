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Сирия обвинила Израиль в проведении политики терроризма
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09.04.2018 20:33
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Власти Сирии заявили, что будут защищать свою территорию от
израильской агрессии всеми доступными средствами. Так Дамаск
отреагировал на израильский авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4.
Дамаск признал гибель нескольких человек в результате авиаудара в
Хомсе Фото: EPA (архив) Официальный Дамаск направил послания
председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН в
связи с инцидентом."В результате преступных израильских авиаударов
погибли и получили ранения несколько сирийских граждан. Это
произошло в рамках неизменной политики государственного терроризма
Израиля и непрерывной поддержки террористических группировок в
Сирии, что грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН о разъединении сил
от 1974 года, а также решения Совбеза ООН и международные
соглашения по борьбе с терроризмом", – сказано в заявлении.Как
утверждают в Дамаске, действия Израиля были поддержаны
администрацией Соединенными Штатами, которая "обосновала это
очередным фальшивым предлогом, сфабрикованным американскими
пособниками между террористических группировок"."Сирия продолжит
всеми доступными... средствами защищать свой суверенитет,
территориальную целостность и единство сирийского народа.
Республика вновь призывает Совет Безопасности ООН взять на себя
ответственность за сохранение международной безопасности и мира,
решительно осудить вопиющую израильскую агрессию, привлечь к
ответственности виновных и предпринять срочные и решительные меры
по предотвращению повторных нападений", – подчеркнули в МИД Сирии.9
апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что
средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар
по военной авиабазе Т-4 в провинции Хомс.В минобороны России
заявили, что ракетный удар по аэродрому нанесли самолеты ВВС
Израиля с территории Ливана. По их данным, войска
противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми
ракет.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека,
базирующийся в Великобритании, заявил, что в результате авиаудара
погибло 14 человек, включая граждан Ирана.В армии обороны Израиля
не комментировали сообщения об атаке на Т-4.
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