Власти Сирии заявили, что будут защищать свою территорию от израильской агрессии всеми доступными средствами. Так Дамаск отреагировал на израильский авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4. Дамаск признал гибель нескольких человек в результате авиаудара в Хомсе Фото: EPA (архив) Официальный Дамаск направил послания председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН в связи с инцидентом."В результате преступных израильских авиаударов погибли и получили ранения несколько сирийских граждан. Это произошло в рамках неизменной политики государственного терроризма Израиля и непрерывной поддержки террористических группировок в Сирии, что грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН о разъединении сил от 1974 года, а также решения Совбеза ООН и международные соглашения по борьбе с терроризмом", – сказано в заявлении.Как утверждают в Дамаске, действия Израиля были поддержаны администрацией Соединенными Штатами, которая "обосновала это очередным фальшивым предлогом, сфабрикованным американскими пособниками между террористических группировок"."Сирия продолжит всеми доступными... средствами защищать свой суверенитет, территориальную целостность и единство сирийского народа. Республика вновь призывает Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за сохранение международной безопасности и мира, решительно осудить вопиющую израильскую агрессию, привлечь к ответственности виновных и предпринять срочные и решительные меры по предотвращению повторных нападений", – подчеркнули в МИД Сирии.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Т-4 в провинции Хомс.В минобороны России заявили, что ракетный удар по аэродрому нанесли самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. По их данным, войска противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми ракет.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, заявил, что в результате авиаудара погибло 14 человек, включая граждан Ирана.В армии обороны Израиля не комментировали сообщения об атаке на Т-4. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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