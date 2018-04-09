



Відома співачка Анна Седокова рік тому втретє стала мамою, народивши російському бізнесмену Артему Комарову (з яким поспішила розійтися вже у серпні 2017 року) сина Гектора. Малюк почав з'являтися в Інстаграмі зіркової матусі лише восени, а напередодні, коли Гектору саме виповнився рік, Анна показала одне з перших фото сина - на світлині хлопчику всього десять днів!



"З Днем Народження, Мій ГЕКТОР ❤️ Ти, звичайно, навряд чи це прочитаєш, але, знаєш, коли щасливий, то дуже хочеться кричати на весь світ! На цьому фото тобі приблизно днів 10. Коли ти з'явився в моєму житті, доктор забрав тебе і сказав, що ти повинен полежати в реанімації. Занадто швидко билося серце. Ми всі так переживали. Ми з дівчатками спали поруч, по черзі на стільці, аби не пропустити момент, коли ти відкриєш очки і побачиш свою сім'ю, а через 5 днів ми забрали тебе додому і наше життя змінилося! Ти - мій маленький чоловік, ти розумієш все. Ти ніколи не плачеш без діла і вже навчився не плакати, коли падаєш або вдаряєшся. Ти вже робиш свої перші самостійні кроки! Ми тебе дуже любимо! Дуже дуже! Дуже дуже дуже!", - зворушливо написала Анна.



Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 8 Кві 2018 р. о 4:45 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура дуже коли тебе вже анна Теги: діти та сім\'я