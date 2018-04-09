Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае - начале июня. Об этом он сказал во время заседания в Белом доме, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем встречаться с ними где-то в мае или в начале июня", - сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей", а также отметил, что США хотят "честной сделки".

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для только мира", - сказал Трамп.

Напомним, Пхеньян заверил Вашингтон в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения.

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