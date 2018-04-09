В ходе встречи со вселенским патриархом Варфоломеем I Петр
Порошенко говорил о важности внедрения в Украине единой поместной
православной церкви. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Патриарх поздравил украинцев с Пасхой Фото: president.gov.ua
"Символично, что наша встреча проходит в эти праздничные дни, когда
миллионы украинцев идут в церковь. Для меня большая честь
приветствовать вас словами: "Христос Воскрес!" – заявил
Порошенко патриарху. Тот, в свою очередь, поздравил украинский
народ с праздником Пасхи и подчеркнул, что молится за мир в
Украине. "Президент Украины рассказал о своей поездке в
Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи, где люди нуждаются в мире и
прекращении российской агрессии. Патриарх Варфоломей I поблагодарил
Петра Порошенко за его миротворчество, в частности, призыв к миру
во время его пасхального обращения", – говорится в сообщении.В
ходе встречи украинский президент отметил важность внедрения единой
поместной православной церкви в Украине.Сегодня Порошенко прибыл в
Турцию с официальным визитом, где встретился с президентом Турции
Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
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