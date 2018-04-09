сообщил в заявлении о новом случае использования химического оружия в Сирии. Последние заявления президента Дональда Трампа о намерении досрочного сокращения военного присутствия в Сирии добавили уверенности президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирана, передает со ссылкой на .

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали и осмелели из-за бездействия . Как сообщается, Асад использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и детей , на этот раз в Думе ", - заявил Маккейн, сообщает Украинская правда.

"Преступления против человечности стали визитной карточкой Асада, а его непрерывная военная кампания против народа Сирии убила более полумиллиона человек и 11 миллионов - сделала беженцами", - подчеркнул он.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он снова готов прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - подчеркнул сенатор.

В апреле 2017 нанесли ракетный удар по базе ВВС Сирии в ответ на использование силами Асада химического оружия.

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