Специалисты рекомендуют тем, кто не проходит регулярный медосмотр, обращать на сигналы-предупреждения, которые подает организм, передает Newsyou.info .

Сообщается, что если губы потрескались, внимание трудно сконцентрировать, а волосы стали выпадать, то организму не хватает витамина В2.

Если на языке появился белый налет, то у человека простуда. А если края языка покраснели, то скорее только появился гастрит.

Медленное заживление ссадин и ран говорит о нехватке цинка в организме.

При повышенной потливости следует проверить щитовидную железу. Если это происходит по ночам, то у человека явно нервное истощение.

Если на спине и лопатках появились угри и прыщи, идущие вдоль позвоночника, то значит с ним как раз и есть проблемы. Если же они находятся вдоль ребер, то это сигнализирует о мышечной невралгии.

Появление поперечных бороздок на ногтях – знак постоянного стресса либо авитаминоза.

Продольные говорят о плохом пищеварении. При длительном их сохранении в обязательном порядке следует проверить поджелудочную железу.

Если в легких появилась излишняя жидкость и слизь, то на щеках появятся мелкие красноватого цвета прыщи.

Красные угри на висках свидетельствуют о проблемах с печенью и желчным пузырем.

Высыпания, появившиеся на лбу и волосистой части головы, предупреждают о проблемах с желудком.

Красные угри, появившиеся на подбородке, - сигнал о воспалительном или инфекционном процессе в мочеполовой системы либо нарушениях с выработкой половых гормонов.

Частые носовые кровотечения могут быть признаком повышенного давления. Если с давлением все в порядке, то значит организму не хватает витамина К.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, качество сна зависит от большого количества факторов, между которых и стрессы, и неполезные продукты, и помещение.

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