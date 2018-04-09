Состояние Сергея Скрипаля больше не является критическим Фото: ЕРА Об этом говорится в Twitter посольства РФ в Великобритании."Отличная история перехвата. Мы запросили подтверждение и более подробную информацию у министерства иностранных дел", – говорится в сообщении. Great (leaked) story of interception. We have requested confirmation and more details from @foreignoffice pic.twitter.com/OPNhESZUxq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 квітня 2018 р. Сегодня местное издание Sunday Express со ссылкой на собственные источники написало, что специалисты Королевских военно-воздушных сил Великобритании в день отравления Скрипаля перехватили два сообщения. В одном из них говорилось, что "посылка была доставлена", в другом – что два человека успели совершить "успешный отъезд".66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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