Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала российскую телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты России, сообщают РИА Новости . Собчак разрешили открыть счет избирательного фонда и начать официальную предвыборную кампанию. Кандидатуру телеведущей выдвинула партия Гражданская инициатива. Напомним, популярная российская телеведущая Ксения Собчак, которая готовится к участию в выборах на пост президента Российской Федерации, обнародовала свою предвыборную программу "123 тяжелых шага". Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказалась зарегистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не может принимать участие в президентских выборах в 2018 году из-за судимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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