Соучредитель корпорации Apple Стив Возняк заявил, что готов скорее платить за использование Facebook, чем согласится с тем, что его личные данные используют для рекламы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Возняк: Apple зарабатывает свои деньги благодаря качественным товарам, а не за ваш счет. А с Facebook, как говорится, вы сами – товар Фото: ЕРА "Пользователи предоставляют каждую деталь своей жизни Facebook и... Facebook делает много денег на рекламе. Прибыль основана на информации пользователя, но пользователи не получают никакой прибыли", – сказал он.Возняк отметил, что готов скорее платить за использование Facebook, чем согласится с тем, что его личные данные используют для рекламы."Apple зарабатывает свои деньги благодаря качественным товарам, а не за ваш счет. А с Facebook, как говорится, вы сами – товар", – добавил он.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.24 марта основатель SpaceX и Tesla Илон Маск деактивировал страницы компаний в Facebook, на которые было подписано более 2 млн человек.28 марта свою страницу в Facebook удалил журнал Playboy, у которого было около 25 млн подписчиков. 5 апреля агентство Reuters сообщило, что в Конгрессе США проверяют информацию о возможной покупке базы данных Facebook российским "Агентством интернет-исследований" – "фабрикой троллей".8 апреля экс-сотрудник Cambridge Analytica заявил, что личные данные пользователей Facebook могут храниться в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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