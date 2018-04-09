Арина ЦУКАНОВА

Беларусь медленно и осторожно ступает по украинскому пути

Прошедшие в Белоруссии торжества по случаю 100-летия БНР, так и не ставшей государством, принесли в белорусское общество как скандалы, так и вопросы. Ведь многое случилось впервые, и эта новизна не выглядит признаком появления свежего созидательного проекта для белорусского государства. Возможно, по той причине, что априори не может нести в себе созидательное начало идея, в основе которой лежит белорусский национализм, призванный по своей природе утвердить в обществе лозунг «Белорусы – это не русские люди».

Для реализации этой идеи, как показывает печальный опыт Украины, необходимы несколько предпосылок.

Беларусь как преемница БНР?

Требуется историческое событие, к которому можно привязать миф о борьбе страны за независимость, подразумевая под этим отрыв от России. На Украине таким событием стало провозглашение УНР, в Белоруссии, соответственно, БНР. Неважно, что эти образования были провозглашены очень узким кругом лиц и оказались неспособными к государственному строительству – так, 28 апреля 1918 года Центральную раду УНР просто разогнал немецкий военный патруль, БНР же в качестве государства не признала даже её украинская сестра-близнец. Главное, что найдена опорная точка, главный смысл которой – разрыв с Россией, а дальше химеры УНР и БНР вдруг возрождаются в современных Украине и Беларуси в качестве исторических вех, определяющих начало независимости (от России и Русского мира в целом) и обрастающих атрибутами в виде всевозможных памяток и праздниками. И то и другое должно насаждать в обществе главный постулат «альтернативной истории»: нынешняя независимость Украины берёт начало от УНР, истоки сегодняшней Беларуси – в БНР. Украина дошла уже до полного отказа от советского прошлого, всё чаще звучат речи об официальном признании преемственности от УНР. Останавливает украинскую власть только одно: наследственность от УНР автоматически предполагает утрату территорий, включая Крым, на который решившие отколоться от Советской России украинские националисты даже и в мыслях не претендовали. Что касается Беларуси, в 2018 году отметившей 100-летие БНР с невиданным прежде размахом, можно утверждать, что страна повторяет украинский путь. Точнее, находится в начале этого пути.

Меньшинство, нацеленное на отрыв Белоруссии от Русского мира

Необходимо наличие активного русофобского меньшинства, желательно (но не обязательно) привязанного к определённой территории. Если на Украине «идентичность» ковалась на Галичине, то в Беларуси с 2000-х заявили о себе «литвины», отрицающие славянское происхождение белорусов. Новейшая украинская история доказывает, что при определённых условиях националистически настроенное меньшинство, придя к власти, подчиняет себе большинство репрессиями, вытеснением из страны населения, ощущающего себя русским народом (или братским русскому народу), обращением молодёжи и детей «в свою веру» через тотальную украинизацию, альтернативную историю, воспитание ненависти к России и русским. В этом смысле Беларусь находится на первом отрезке пути, который пройден Украиной: активное русофобское меньшинство, представленное как антилукашенковскими «литвинами», так и другими националистическими группировками, готовится к будущему белорусского государства в отрыве от России, надеясь перехватить власть, как только откроется возможность. Что касается той немногочисленной части «литвинов», которые на словах выступают за укрепление сотрудничества с Россией (в плане выгод для Беларуси), они показали своё истинное лицо в истории с уголовным преследованием белорусских публицистов, выступавших с критикой власти в российских СМИ, справедливо считая, что российско-белорусские отношения должны быть более тесными и более честными. Оказалось, что эти «литвины» очень даже поддержали аресты! Нет никакого сомнения: укрепление отношений с Россией в этой среде видится однобоко и вовсе не с опорой на Русский мир.

«Верхи» поглядывают на Запад

Ещё одно условие – дрейф высшего эшелона власти в сторону Запада, несмотря на все выгоды от торгово-экономических связей государства с Россией. За четыре с лишним года, прошедшие с момента государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, Киев собственными руками в угоду «европейскому вектору» старательно жёг мосты с Москвой, дойдя в итоге до угольной блокады Донбасса и захвата рыболовецкого судна в Азовском море. Но сам переворот стал возможен только потому, что украинское руководство с первых дней независимости искало счастья на Западе, пытаясь воплотить в этих поисках смысл пословицы о том, что «ласковый телёнок двух маток сосёт». В итоге завязка на Запад в убыток отношениям с Россией и привела Украину к нынешнему её состоянию в виде проекта, нацеленного на отказ от Русского мира и вражду с российским государством. И это притом, что большинство населения Украины ощущало себя одним народом с русскими, а в России видело старшую сестру. Это и сейчас так для многих жителей Украины, но стараниями русофобской власти любые упоминания об этом изгнаны из всех областей общественной жизни – остаются только разговоры на кухнях да в социальных сетях (с оглядкой). «Проводниками» украинцев на Великий и властный Запад изначально была правящая вершина, окружившая себя сонмом американских и европейских советников и открывшая для себя возможность грабить Украину, а удовольствия от награбленного получать на Западе. К моменту переворота на Украине, вспомним, даже Службой безопасности управляли американцы, а оппозиция и власть горой стояли за подписание пресловутого соглашения об ассоциации с ЕС; просто лидеры майдана хотели этого немедленно, а правящие на тот момент регионалы просили чуть погодить (чтобы получить максимальные выгоды от России). «Проповедниками» идеи поисков счастья не с российским государством, а в западном мире всегда выступали представители украинской власти – со времён президентства Кравчука до нынешнего правления Порошенко.

В современной Белоруссии всё точно так же. Хотя и не любит Минск аналогий с Киевом, но никуда от них не деться. Беларусь ступила на скользкую украинскую дорожку – и эти аналогии напрашиваются сами собой. Нельзя не замечать того, что место главного белорусского западника во власти прочно закрепил за собой министр иностранных дел РБ Владимир Макей, причём растёт он в этой роли как на дрожжах, буквально день ото дня. В конце марта Макей сделал очень приятный жест для Великобритании: на фоне нагнетания истерики, связанной с «делом Скрипаля» и демонстративной высылкой российских дипломатов, Макей отправился с визитом в Лондон. Да, визит планировался заранее, но глава белорусского внешнеполитического ведомства так или иначе оказался в плохое время в плохом месте. Несомненно, в Лондоне оценят «солидарность» белорусской власти.

Накануне поездки в Великобританию Владимир Макей дал обширное интервью телеканалу Euronews, в котором сделал ряд важнейших заявлений.

Во-первых, министр огласил сегодняшнюю официальную позицию власти по поводу БНР – это часть белорусской истории, которая полностью не изучена, а посему «мы не можем занять чью-либо сторону, выступить в роли прокурора или адвоката». «В Советском Союзе этот период нашей истории оценивался негативно. Меня, например, учили в школе, что руководители БНР были предателями, которые пытались установить тесное сотрудничество с кайзером. Но сегодня государство впервые протянуло руку своим оппонентам, тем, для кого эта дата важна. Власти санкционировали митинг и концерт в самом престижном в Минске месте – близко Театра Оперы и Балета. Хотите использовать символы БНР – пожалуйста, никаких проблем. Разрешены любые речи и заявления», – сказал Макей.

Во-вторых, прозвучал ясный сигнал: современная Беларусь ставит целью отмежеваться от Советской Белоруссии: «Невозможно лечь спать в Советском Союзе, а проснуться в полностью европейском демократическом государстве».

В-третьих, так же чётко заявлена «основная цель» РБ – «стать полноправным членом семьи европейских демократий».

В-четвёртых, провозглашена «зависимость от России» и, соответственно, желание «диверсифицировать отношения»: «С экономической точки зрения сегодня мы сильно зависим от России. Именно следовательно перед нами стоит задача диверсифицировать отношения, в первую очередь экономические. Евросоюз – наш второй по значимости экономический партнер после России. В прошлом году товарооборот с ЕС вырос на 30%, а наш экспорт – на 40%. Это позитивный знак».

Тема «зависимости от России» заслуживает отдельного исследования. В разное время она была подброшена в качестве наживки многим странам. Украинский пример – самый свежий, до нынешнего своего плачевного состояния государство «додиверсифицировалось» собственными руками, желая зачем-то в убыток себе уменьшить экономическое «влияние России». Теперь и Беларусь решила наступить на те же грабли.

«Мы хотим сохранить хорошие отношения с Россией. С другой стороны, мы бы хотели иметь более продвинутые, тесные отношения с Евросоюзом. Это наша цель, и мы активно работаем над ее достижением. При этом мы полагаем, что невозможно обеспечивать стабильность здесь, в Беларуси, без России или за счёт России. Поэтому мы не признаем вопроса «С кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?», а хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. Мы понимаем, что это наша судьба, от этого зависит дальнейшее развитие нашего государства», – заявил Макей, однако отношения с РФ в Беларуси собираются «диверсифицировать», а вот с ЕС – продвигать. «Мы хотели бы избавиться от зависимости от одной страны. У нас есть стремление диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром», – дал понять министр иностранных дел РБ. По его словам, так Беларусь видит создание «подушки безопасности».

В-пятых, Макей подчёркнуто отстранился от России и ни словом не вспомнил о Союзном государстве: «Во многих западных странах Беларусь иногда считают частью России и российской политики. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы являемся независимым государством, молодым суверенным государством, и мы всегда будем действовать в соответствии с нашими национальными интересами. Безусловно, мы принимаем во внимание мнение европейских и российских партнеров, но мы всегда будем принимать решения в соответствии с нашими национальными интересами».

В-шестых, было сказано, что Беларусь «искренне заинтересована в хорошем и тесном сотрудничестве с Европейским союзом, потому что понимаем, что это поможет нам выжить в нестабильной ситуации, приблизиться к европейским ценностям, европейскому пониманию демократии». Макей поведал о том, что в стране полным ходом идёт работа «с целью изменения общественного мнения, отношения гражданского общества к вопросу отмены смертной казни», налажено тесное сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития «по вопросам приватизации крупных государственных предприятий», «государство продемонстрировало готовность сотрудничать со своими оппонентами, протянуло руку», налажено сотрудничество с НПО. Иными словами, сейчас в РБ происходит медленный разворот в сторону Великого и Могучего Запада.

В-седьмых, Макей преподнёс вероятность майдана в Беларуси очень своеобразно: «Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить. Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей». Фактически министр иностранных дел РБ подменил факты и события: на Украине майдан был организован Западом как поддержка меньшинства, навязавшего свой сценарий будущего большинству через вооружённый переворот и развязывания конфликта с частью населения страны. Макей же, имея за спиной 2/3 белорусов, настроенных очень дружественно к России, представляет европейцам дело совершенно иным образом: намекая на то, что теоретически белорусский майдан был бы возможен только при участии России как ответ на европейский вектор РБ. Министр отлично чувствует тренд: нынче модно обвинять российское государство во вмешательствах разного рода, почему бы заранее не «подстелить соломки» под европейские устремления Беларуси?

Что касается самого Владимира Макея, сложно не признать: на сегодняшний день глава белорусского МИД – наиболее подходящая политическая фигура для Запада в качестве нового лидера Беларуси. Он однозначно ориентирован на Европу и США и готов «диверсифицировать» отношения с Россией. И, главное, его принимают в Лондоне. А интервью Euronews вполне можно считать программным.

Белорусское информационное пространство: западники и русофобы выигрывают

Обязательна высокая активность сетевых русофобских СМИ. Первую скрипку в Беларуси играет ресурс «Радыё "Свабода"», насчитывающий в Facebook 130 тысяч подписчиков, в сети «ВКонтате» – почти 115 тысяч, в Twitter – 89 тысяч, в «Одноклассниках» – 90 тысяч, в YouTube – более 21 тысячи, в Instagram – более 62 тысяч, и цифры растут от месяца к месяцу. Растут они и у польского телеканала Belsat, вещающего на Беларусь – почти 60 тысяч подписчиков в YouTube в апреле против 51 тысячи в феврале. Одновременно с 93 до 100 тысяч подписчиков будто бы нарастил аудиторию и знаменитый белорусский общенациональный телеканал ОНТ, руководитель телевещания. Но что до количества реальных просмотров передач в сети YouTube, всё осталось по-прежнему: Belsat у интернет-аудитории в десятки, а иногда в сотни раз популярнее, чем ОНТ.

Сегодня у белорусской оппозиции, в том числе у откровенно русофобской, нет конкурентов между интернет-СМИ, отражающих позицию большинства белорусов. А это означает, что меньшинство лучше информировано, лучше организовано, лучше мотивировано, поскольку сектор оппозиционных медиа устроен эффективнее: он привлекательнее и оперативнее, особенно для молодых людей, жизнь которых тесно связана со Всемирной паутиной. Бороться с этим на законодательном уровне, через идентификацию пользователей и добровольную регистрацию интернет-медиа (это предполагает новый закон о СМИ) крайне сложно, поскольку не обязательно территориально располагаться в Белоруссии, чтобы нести белорусам свою правду и свою ложь. А тотальный запрет интернет-прессы, направляющей Беларусь по украинскому пути, невозможен: это прямо противоречит тезисам Владимира Макея о европейских устремлениях белорусского государства. Наверняка существующее положение вещей удобно для той части белорусской правящей элиты, которая видит страну встроенной в Западный проект: большинство белорусов, традиционно тяготеющих к России, должно оставаться без сильных информационных интернет-проектов, будь то СМИ или отдельные блогеры, дабы не произошла консолидация общества вокруг идей Русского мира. Совершенно неслучайно те белорусские публицисты, которые претендовали на роль таких блогеров, в 2016 году оказались за решёткой и провели 14 месяцев в СИЗО, а сейчас действительно лишены права писать на тему белорусско-российских отношений.

Удар по православию изнутри

Появление священнослужителей, открыто поддерживающих связку «Беларусь-БНР». На праздновании 100-летия БНР в Минске самым странным гостем оказался глава Синодального информационного отдела Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Сергий Лепин, доктор теологии. «У истоков БНР стояли энтузиасты, стремившиеся к возрождению белорусской истории и культуры, видевшие белорусскую державу и как продолжательницу традиций древнерусской государственности, и как наследницу Великого княжества Литовского», – заявил он со сцены, определив, что «руководители БНР своими инициативами боролись против оккупантов».

«Я в Гродно была, заходила с детьми в православную церковь, так там священник на проповеди тоже про БНР вспоминал, мол, это была попытка создания белорусской государственности. Я еще подумала, мол, чего ж вы священник в политику лезете?..» – пишет белоруска, прихожанка РПЦ. То есть идея преемственности Беларуси от БНР уже поселилась в умах священнослужителей. Можно не любить большевиков за их отношение к религии, но замена БССР как источника государственности Беларуси на БНР звучит в устах православного священника совсем странно, известно ведь, что «энтузиасты» созданной в 1918 году химеры тяготели кто к униатам, кто к протестантам.

К слову, выступал перед белорусскими националистами Сергий Лепин, украсив себя символикой «Погони», а в конце речи произнёс лозунг национал-патриотов «Жыве Беларусь!». Позже он объяснил это: дескать, «лозунг появился задолго до Великой Отечественной войны». «Использовали ли его коллаборационисты? Наверное. Но они много чего использовали: и российские триколоры, и георгиевскую ленточку, и много чего ещё. Да и наверняка они и трусы надевали – нам что теперь без трусов ходить?» – куражился доктор теологии. Действительно, если так рассматривать украинское приветствие «Слава Украине!» или слова немецкого гимна «Deutschland über alles!», всё вполне прилично: веет от этих слов исключительно патриотизмом, а то, что произносили их бандеровцы и гитлеровцы, так они «много чего использовали».

К слову, выяснилось, что несколько лет назад Лепин писал у себя в ЖЖ: «В результате объединения Беларуси и Литвы получилось бы очень интересное государство (если выбрать правильный формат объединения и не испортить идею на стадии реализации). Такое объединение было бы действительно объединением равных, а не аншлюсом. И у белорусских элит, кстати, шансов было бы поболее при таком раскладе и в такой перспективе». Вот так. «Нам бы больше смелости и воли! Нам нужен свой собственный, а не навязанный проект интеграции! А там, глядишь, и Смоленское княжество подтянется, и Брянское. А может, даже и Восточная Пруссия… Ну если кто-то подписи там начнет собирать, конечно», – фантазировал белорусский теолог, который ныне отвечает за обеспечение информационной деятельности Белорусского экзархата Московского патриархата!

Вспомним, что на Украине мина под православие была заложена в виде церковно-политической организации «Киевский патриархат», и сегодня раскольники в связке с униатами и бандитами из числа националистов не прекращают атак на Украинскую православную церковь, пытаясь во что бы то ни стало разорвать связь украинского народа с материнской РПЦ.

«Белорусского патриархата», к счастью, нет. Но заигрывание должностных лиц Белорусского экзархата с теми, кто ненавидит Русский мир и Белоруссию в нём, очень опасны: это прямым путём приведёт к тем же результатам, что и на Украине.

…«Мы не боимся реализации «украинского сценария» в Беларуси. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место на Украине», – сказал глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью Euronews. Вероятно, он сам верит, что у Беларуси получится балансировать между Россией и Западом, мягко, осторожно и медленно меняя курс.

Вот только предлагаемые обстоятельства таковы, что в мире теперь ничего не происходит мягко, осторожно и медленно.