Президент Назарбаев назвал "требованием времени" введение в школах обучение на английском

Об этом сообщил министр образования и науки страны Ерлан Сагадиев на встрече с президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Назарбаев считает своевременными реформы, осуществляемые в системе образования страны, в частности введение преподавания школьных предметов на английском языке.

"Обучение предметов на английском языке будет осуществляться в старших классах. НЕ научив детей английскому языку сейчас, в будущем мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров. Это - требование времени, к которому родители должны отнестись с пониманием. При этом нельзя забывать и об изучении казахского языка " , - сказал президент, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

По информации пресс-службы, во время встречи министр представил президенту отчет о ходе реализации госпрограммы развития образования и науки на 2016-2019 годы, а также информацию о ходе подготовки учителей для ведения отдельных предметов на английском языке.

"В 2016 году преподавание на английском осуществляли только 2 тыс. Учителей. В прошлом году заявки на прохождение соответствующих курсов подали 11,5 тыс. Человек, из них около 3 тыс. Завершили курс и начали учить. 8 тыс. Продолжили свое обучение и переходят на необходимый уровень. Таким образом, в 2019 году 13,5 тыс. школьных преподавателей начнут обучать четырех предметов на английском языке " , - сказал Сагадиев.

Министр доложил и о промежуточных результатах работы по совершенствованию системы дошкольного образования. По его данным, в 2018 году охват детей дошкольным образованием составит 95%. Показателя будет достигнуто за счет строительства частных детских садов.

Напомним, в феврале 2018 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латинской графики .