|Facebook сообщит пользователям о передаче их данных Cambridge Analytica
|09.04.2018 21:26
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С 19:00 по Киеву пользователи должны начать получать соответствующие сообщенияПосле 19:00 по Киеву Facebook начнет сообщать пользователям, являются ли они между 87000000 профилей, информацию о которых передали компании Cambridge Analytica.
Фото: gettyimages.com
Каждый хозяин профиля получит одно из двух сообщений относительно того, его частная информация пострадала, сообщает BBC.
В компании также заявили, что людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать.
Facebook считает, что компания Cambridge Analytica могла получить данные около 87 млн пользователей. Такие оценки ранее обнародовал руководитель отдела технологий Facebook Майк Шропфер.
Фото: facebook.com
Facebook столкнулся с серьезной критикой после того, как выяснилось, что компания Cambridge Analytica собирала данные миллионов пользователей . Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу "This Is Your Digital Life", не зная, что эти данные собирали незаконно.
Руководитель Facebook Марк Цукерберг готовится к двухдневных показаний в Конгрессе США.
В рамках расследования передачи информации третьей стороне Facebook также прекратил сотрудничество с фирмой по анализу данных Cubeyou. Технический великан разобраться, Cubeyou собирала данные для академических целей, а затем использовала для коммерческой выгоды, имея партнерские договоренности в Британии с Кембриджским университетом.
Расследование начали после расследования канала CNBC по персональному теста "You Are What You Like".
Компании Cubeyou создали для помощи таким бизнесам, как издательство и реклама, чтобы определять маркетинговую стратегию. Пока неизвестно, она помогала распространять политические идеи, как было в случае с компанией Cambridge Analytica.