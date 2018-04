С 19:00 по Киеву пользователи должны начать получать соответствующие сообщения

Каждый хозяин профиля получит одно из двух сообщений относительно того, его частная информация пострадала, сообщает BBC.

В компании также заявили, что людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать.

Facebook считает, что компания Cambridge Analytica могла получить данные около 87 млн ​​пользователей. Такие оценки ранее обнародовал руководитель отдела технологий Facebook Майк Шропфер.

Фото: facebook.com

Facebook столкнулся с серьезной критикой после того, как выяснилось, что компания Cambridge Analytica собирала данные миллионов пользователей . Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу "This Is Your Digital Life", не зная, что эти данные собирали незаконно.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг готовится к двухдневных показаний в Конгрессе США.

В рамках расследования передачи информации третьей стороне Facebook также прекратил сотрудничество с фирмой по анализу данных Cubeyou. Технический великан разобраться, Cubeyou собирала данные для академических целей, а затем использовала для коммерческой выгоды, имея партнерские договоренности в Британии с Кембриджским университетом.

Расследование начали после расследования канала CNBC по персональному теста "You Are What You Like".