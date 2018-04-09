Украинцы в 2018 году будут на законных основаниях отдыхать от работы 115 дней, не считая отпуска. Именно столько в календаре-2018 насчитывается суббот и воскресений, а также нерабочих государственных праздников.

Эксперты бьют тревогу из-за такого количества нерабочих дней, передает со ссылкой на .

"Многое зависит от осознания людьми того, что нужно работать, и работать много. То, что у нас слишком много, как для бедной страны, праздничных дней, - это факт ", - подчеркнул экономист Борис Кушнирук, сообщает Вероятно.

Что касается "длинных выходных", которые образуются из-за переноса рабочих дней (если праздничные дни выпадают на середину недели), эксперты считают, что это как раз сделано для повышения производительности труда.

Вопрос о количестве выходных также активно обсуждается и законодателями. Однако, по словам экономистов, посчитать эффект для экономики практически невозможно.

В то же время, генеральный директор Директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Украины Юрий Кузовой утверждает, что по количеству выходных дней Украина находится на среднем уровне между других стран.

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