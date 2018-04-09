Детальная проверка не подтвердила сообщений о готовящемся нападении

Об этом сообщили в полиции Берлина, пишет DW.

По словам правоохранителей, во время детальной проверки не было обнаружено доказательств подготовки нападения этими лицами. Впрочем следственные действия продолжаются.