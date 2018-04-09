|Полиция освободила задержанных по подозрению в подготовке нападения на полумарафон в Берлине
|09.04.2018 21:34
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Детальная проверка не подтвердила сообщений о готовящемся нападенииЗадержанных в воскресенье, 8 апреля, в ходе спецоперации шестерых мужчин, подозреваемых в подготовке нападения на Берлинский полумарафон, в понедельник, 9 апреля, освободили из-под стражи.
Фото: dpa
Об этом сообщили в полиции Берлина, пишет DW.
По словам правоохранителей, во время детальной проверки не было обнаружено доказательств подготовки нападения этими лицами. Впрочем следственные действия продолжаются.
Напомним, накануне в Берлине задержали шестерых мужчин в возрасте от 18 до 21 лет. Их подозревали, что они могли иметь отношение к подготовке нападения на участников и зрителей Берлинского полумарафона, который проходил 8 апреля.
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