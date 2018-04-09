"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 9 апреля. Ключевые новости понедельника Фото: ЕРА На биржевых торгах в России обрушились акции российских компаний из санкционного списка США, а также металлургических компаний и банков.Индекс Московской биржи опустился на 9%, индекс РТС – на 10,7%.Компания "Русал" попавшего под санкции бизнесмена Олега Дерипаски в связи с потерями на фондовом рынке объявила об угрозе технического дефолта.По данным Forbes, общие потери богатейших людей России за день составили более $12 млрд.Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы может последовать ответ на применение химического оружия против мирного населения города Дума в Сирии. Военная акция не исключена, сказал он.По сирийской военной авиабазе Т-4 в провинции Хомс нанесен авиаудар. В минобороны России заявили, что ракетный удар по аэродрому нанесли самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. Дамаск также обвинил Израиль в агрессии и терроризме.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, заявил, что в результате авиаудара погибли 14 человек, включая граждан Ирана.В армии обороны Израиля не комментировали сообщения об атаке на Т-4.Партия "Фидес" действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана получит конституционное большинство в новом парламенте – 133 мест а из 199-ти.Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что гибель российского бизнесмена Бориса Березовского была выгодна британским властям, которые якобы опасалисьразглашения некой закрытой информации.Анкара поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе и готова принять в ней участие, сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.Украинские пограничники не пропустили в оккупированный Крым членов экипажа керченского рыболовного судна "Норд". У 10 моряков не было при себе украинских паспортов, российские документы были объявлены недействительными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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