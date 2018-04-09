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В России обвалился фондовый рынок, авиаудар по аэродрому в Сирии. Главное за день
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09.04.2018 21:36
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 9
апреля. Ключевые новости понедельника Фото: ЕРА На биржевых торгах
в России обрушились акции российских компаний из санкционного
списка США, а также металлургических компаний и банков.Индекс
Московской биржи опустился на 9%, индекс РТС – на
10,7%.Компания "Русал" попавшего под санкции бизнесмена Олега
Дерипаски в связи с потерями на фондовом рынке объявила об угрозе
технического дефолта.По данным Forbes, общие потери богатейших
людей России за день составили более $12 млрд.Президент США Дональд
Трамп заявил, что в ближайшие часы может последовать ответ на
применение химического оружия против мирного населения города Дума
в Сирии. Военная акция не исключена, сказал он.По сирийской военной
авиабазе Т-4 в провинции Хомс нанесен авиаудар. В
минобороны России заявили, что ракетный удар по аэродрому
нанесли самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. Дамаск также
обвинил Израиль в агрессии и терроризме.Сирийский центр мониторинга
за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании,
заявил, что в результате авиаудара погибли 14 человек, включая
граждан Ирана.В армии обороны Израиля не комментировали сообщения
об атаке на Т-4.Партия "Фидес" действующего премьер-министра
Венгрии Виктора Орбана получит конституционное большинство в новом
парламенте – 133 мест а из 199-ти.Заместитель генерального
прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что гибель российского
бизнесмена Бориса Березовского была выгодна британским властям,
которые якобы опасалисьразглашения некой закрытой информации.Анкара
поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе и
готова принять в ней участие, сообщила пресс-служба
президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи
с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром
иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.Украинские
пограничники не пропустили в оккупированный Крым членов экипажа
керченского рыболовного судна "Норд". У 10 моряков не было при себе
украинских паспортов, российские документы были объявлены
недействительными.
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