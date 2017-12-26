Россия намерена завершить развертывание в этом году трех дивизий на границе с Украиной.

В минобороны РФ заявили, что развитие военной инфраструктуры у границ с Украиной станет приоритетом для армии России. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании, информирует еizvestia.com.

«Помимо этого, в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, непременно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять, и по большей части они касаются перевооружения армии. Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, непременно, все, что связано с укреплением наших западных границ», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что уже «проделана большая работа, связанная с размещением соединений».

«И здесь я не могу не отметить активную работу и командующих округами, и строителей, и, непременно, тех, кто занимался размещением дивизий», – сказал Шойгу.

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Также он сообщил, что минобороны РФ вышло на оснащение современным вооружением на 59,5%, на исправность вооружения на уровне 94%.

Напомним, 22 февраля Шойгу заявил, что Россия намерена завершить развертывание в этом году трех дивизий на границе с Украиной.

По данным СМИ, возле границы с Украиной штабы данных соединений дислоцируются в городах Ельня (Смоленская область), Богучар (Воронежская область), а также в Новочеркасске и поселке Кадамовский (Ростовская область).

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В Ельне, в районе военного городка (микрорайон Кутузовский) бывшей 144-й гвардейской мотострелковой дивизии разворачивается новая мотострелковая дивизия.

В Богучаре, в 100 км от границы с Украиной, будет восстановлена ранее дислоцировавшаяся там 10-я гвардейская танковая дивизия имени Малиновского.

В районе Кадамовского и Новочеркасска будет развернута 150-я идрицко-берлинская мотострелковая дивизия. До границы Украины – 150 км.

Кроме того, из Центрального военного округа в Западный военный округ передислоцируются две мотострелковые бригады. 23-я мотострелковая бригада будет дислоцироваться в населенном пункте Валуйки Белгородской области – в 25 км от границы Украины. 28-я мотострелковая бригада будет дислоцироваться в городе Клинцы Брянской области – в 45 км от украинской границы. Обе бригады также войдут в состав 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

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