Во время телефонного разговора канцлер ФРГ и президент РФ отметили важность работы в "нормандском формате"

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW. По его словам, между вопросов, которые обсудили руководители двух государств - воплощение минских договоренностей, возможна миротворческая задача ООН в Донбассе и газовые отношения между Киевом и Москвой.

Меркель и Путин согласились с необходимостью немедленного и полного выполнения минских договоренностей, прежде только соблюдение так называемого "пасхального перемирие", а также продолжение процесса обмена пленными. Они также подчеркнули важность дальнейшей работы в так называемом "нормандском формате" для урегулирования конфликта, говорится в сообщении пресс-секретаря немецкого правительства о разговоре, обнародованном на сайте канцлера.

В то же время в сообщении пресс-службы Кремля о разговоре отмечается, что лидеры двух государств затронули "проблематику, связанную с возможным введением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ" . Напомним, президент России отстаивает идею введения миссии только для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения.

По газовой темы, то в сообщении пресс-службы Кремля говорится, что стороны подтвердили "позиции России и Германии по реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере -" Северный поток-2 " .

Обсуждая вопрос Сирии, Меркель осудила недавнюю химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте, отметил представитель немецкого правительства. Зато в сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Путин "обратил внимание на недопустимость провокаций и спекуляций по этому поводу" .