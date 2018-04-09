|Меркель обсудила с Путиным ситуацию на востоке Украины
|09.04.2018 21:42
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Во время телефонного разговора канцлер ФРГ и президент РФ отметили важность работы в "нормандском формате"Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 апреля, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которой была ситуация на востоке Украины.
Фото: gettyimages.com
Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW. По его словам, между вопросов, которые обсудили руководители двух государств - воплощение минских договоренностей, возможна миротворческая задача ООН в Донбассе и газовые отношения между Киевом и Москвой.
Меркель и Путин согласились с необходимостью немедленного и полного выполнения минских договоренностей, прежде только соблюдение так называемого "пасхального перемирие", а также продолжение процесса обмена пленными. Они также подчеркнули важность дальнейшей работы в так называемом "нормандском формате" для урегулирования конфликта, говорится в сообщении пресс-секретаря немецкого правительства о разговоре, обнародованном на сайте канцлера.
В то же время в сообщении пресс-службы Кремля о разговоре отмечается, что лидеры двух государств затронули "проблематику, связанную с возможным введением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ" . Напомним, президент России отстаивает идею введения миссии только для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения.
По газовой темы, то в сообщении пресс-службы Кремля говорится, что стороны подтвердили "позиции России и Германии по реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере -" Северный поток-2 " .
Обсуждая вопрос Сирии, Меркель осудила недавнюю химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте, отметил представитель немецкого правительства. Зато в сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Путин "обратил внимание на недопустимость провокаций и спекуляций по этому поводу" .
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель .