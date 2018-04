Миссия по установлению фактов собирает информацию из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли место применение химического оружия в сирийской Думе 7 апреля, заявил глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Узюмджю выразил обеспокоенность из-за предполагаемого нападения с применением химического оружия 7 апреля в Думе Фото: opcw.org Узюмджю выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с предполагаемым нападением с применением химического оружия 7 апреля в Думе и добавил, что задача по установлению фактов находится в процессе сбора информации из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли место применение химического оружия.Глава ОЗХО добавила, что задача доложит о результатах своего расследования странам, подписавшим Конвенцию по запрещению химического оружия.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США сообщили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате удара погибли 14 человек, в числе которых есть граждане Ирана.В минобороны РФ заявили, что ракетный удар по Тифору нанесли самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. По их данным, войска противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми ракет. В ведомстве добавили, что между российских советников в Сирии пострадавших нет.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '240694'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Обсудить эту тему в Facebook corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 240694, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В России обвалился фондовый рынок, авиаудар по аэродрому в Сирии. Главное за день G Организация по запрещению химоружия расследует химатаку в сирийской Думе Путин подписал приказ о выплатах украинским военным, которые остались в Крыму после аннексии Белла Хадид стала блондинкой Дочь Пугачевой и Галкина исполнила пасхальную песню Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в рекламе украшений Дочь Лолиты исполнила песню Каас Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сирии химического оружия как Теги: мир