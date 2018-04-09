|Акция против аэропорта во Франции: полиция применила слезоточивый газ для разгона активистов
|09.04.2018 21:50
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Во время столкновений один из офицеров полиции получил травму глазНа западе Франции у города Нант произошли столкновения между активистами и полицией.
Фото: afp.com
Как сообщает AFP, сегодня в Нотр-Дам-де-Ланд на западе Франции около 2500 полицейских были отправлены на операцию по выдворению активистов с территории, которая планировалась под аэропорт и на которой люди разбили лагерь в знак протеста против строительства.
Французские антикапиталистические активисты сцепились со спецназом полиции около горящих баррикад.
Для удержания своих позиций активисты использовали тракторы и жгли баррикады из шин, деревянных поддонов, сена и других подручных материалов.
Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих, которые бросали в них камни и коктейли Молотова.
Во время столкновений один из офицеров полиции получил травму глаз.
Фото: EPA
Фото: rfi.fr
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