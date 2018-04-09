Во время столкновений один из офицеров полиции получил травму глаз

Как сообщает AFP, сегодня в Нотр-Дам-де-Ланд на западе Франции около 2500 полицейских были отправлены на операцию по выдворению активистов с территории, которая планировалась под аэропорт и на которой люди разбили лагерь в знак протеста против строительства.

Французские антикапиталистические активисты сцепились со спецназом полиции около горящих баррикад.

Для удержания своих позиций активисты использовали тракторы и жгли баррикады из шин, деревянных поддонов, сена и других подручных материалов.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих, которые бросали в них камни и коктейли Молотова.

Во время столкновений один из офицеров полиции получил травму глаз.

Фото: EPA

Фото: rfi.fr