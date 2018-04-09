|
Путин подписал указ о выплатах украинским военным, которые остались в Крыму после аннексии
|
09.04.2018 21:51
|
Согласно указу, который подписал президент России Владимир Путин,
одноразовые выплаты в оккупированном Крыму смогут получить бывшие
военные и сотрудники внутренних дел Украины, которые получили
инвалидность в результате военной травмы. Путин подписал приказ 9
апреля Фото: ЕРА Выплаты произведут в 2018 году постоянно
проживающим на территории Крыма и Севастополя с 18 марта 2014 года
военнослужащим и сотрудникам, уволенным из Вооруженных сил Украины,
органов безопасности внутренних дел Украины.Среди условий для
выплат – получение инвалидности в результате военной травмы
или заболевания, полученного на службе.Аналогичные выплаты
полагаются членам семей этих граждан, если указанные лица погибли
при исполнении обязанностей."Размер материальной помощи
определяется в соответствии с законодательством, действующем в
Крыму и Севастополе до 21 февраля 2014 года, уменьшается на сумму
ранее осуществленных выплат и пересчитывается в рублях по курсу
Центрального банка России, установленному на 18 марта 2014
года", – говорится в документе.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира