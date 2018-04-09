Согласно указу, который подписал президент России Владимир Путин, одноразовые выплаты в оккупированном Крыму смогут получить бывшие военные и сотрудники внутренних дел Украины, которые получили инвалидность в результате военной травмы. Путин подписал приказ 9 апреля Фото: ЕРА Выплаты произведут в 2018 году постоянно проживающим на территории Крыма и Севастополя с 18 марта 2014 года военнослужащим и сотрудникам, уволенным из Вооруженных сил Украины, органов безопасности внутренних дел Украины.Среди условий для выплат – получение инвалидности в результате военной травмы или заболевания, полученного на службе.Аналогичные выплаты полагаются членам семей этих граждан, если указанные лица погибли при исполнении обязанностей."Размер материальной помощи определяется в соответствии с законодательством, действующем в Крыму и Севастополе до 21 февраля 2014 года, уменьшается на сумму ранее осуществленных выплат и пересчитывается в рублях по курсу Центрального банка России, установленному на 18 марта 2014 года", – говорится в документе.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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