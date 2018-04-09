На официальном сайте МИД России выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече с российскими дипломатами, высланными из ряда стран по сфабрикованным обвинениям в связи с британской провокацией по т.н. «делу Скрипалей».

Москва, 9 апреля 2018 года.

Сергей Лавров и российские дипломаты, высланные из стран Запада, в особняке МИД РФ в Москве.

Фото РИА "Новости"

Сергей Лавров сказал :

"Рад видеть вас в добром здравии и в хорошем настроении. Лица бодрые. Уверен, что так оно будет и дальше.

Я не буду подробно останавливаться на причинах, по которым ваши загранкомандировки были досрочно прекращены, вы о них прекрасно знаете. Они не имеют ничего общего с той работой, которую вы делали, и с теми задачами, которые вы выполняли, продвигая сотрудничество и добрые отношения между Российской Федерацией и странами, в которых вы служили. Высылка 150 российских дипломатов из почти 30 стран под абсолютно надуманным предлогом, конечно, – это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, выполнением всех договоренностей, вытекающих из Устава ООН, а также закрепленных в многочисленных международных договорах, включая, конечно же, Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Вам известно, что мы, разумеется, ответили адекватно. Мы никогда не будем «прогибаться» под ультиматумами. Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией. Мы всегда будем делать все, чтобы защищать безопасность и достоинство наших граждан, суверенитет и национальные интересы Российской Федерации в полном соответствии с международным правом.

Хотел бы также выразить особую благодарность членам ваших семей, которые вместе с вами переносят все тяготы и непростые ситуации, с которыми сопряжена работа за границей.

Как вам известно, руководство Российской Федерации сделало все необходимое для того, чтобы ваш отъезд на Родину был максимально комфортным, насколько это вероятно в тех чрезвычайных обстоятельствах и в те сроки, которые были ультимативно выдвинуты странами пребывания.

Я уверен, что ваша дальнейшая работа будет эффективной, надежной. Мы сделаем все, несмотря на объективную ситуацию, которая сложилась в связи с непредвиденным прерыванием командировок такого большого количества людей, чтобы ваш вынужденный и непродолжительный отпуск завершился поскорее, и чтобы вы все вышли на работу на внешнеполитических фронтах нашей большой Родины.

Хотел бы вам пожелать еще раз только самого доброго".

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