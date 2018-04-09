Погода, Новости, загрузка...
На Северном мосту в Киеве маршрутка врезалась в патрульную машину полиции
09.04.2018 22:02
На Северном мосту в Киеве маршрутка врезалась в патрульную машину полиции По теме:

На Северном мосту в маршрутное такси "Богдан" №150 врезался в автомобиль патрульной полиции, передает со ссылкой на .

произошло в полосе со стороны Троещины в направлении станции метро "Почайна". По предварительной информации, у маршрутного автобуса "Богдан отказали тормоза, и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля "", сообщает " Оперативный" на странице в Facebook.

Ранее, в оккупированном Крыму результате столкновения микроавтобуса и поезда на железнодорожном переезде пострадали два гражданина Украины.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить