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Дуда назвал Смоленскую катастрофу и Украину причинами сложных отношений с Россией
09.04.2018 22:22
Дуда назвал Смоленскую катастрофу и Украину причинами сложных отношений с Россией
"Не только проблема Смоленской трагедии, это также проблема российской агрессии в Украине"
Президент Польши Дуда заявил, что Смоленская авиакатастрофа и набег России на Украину являются главными причинами сложных польско-российских отношений.
Дуда назвал Смоленскую катастрофу и Украину причинами сложных отношений с Россией Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu

"Это сложные отношения. С одной стороны, Смоленская катастрофа, вопрос о возвращении обломков, о котором нужно много подумать. Но не только проблема Смоленской трагедии, это также проблема российской агрессии в Украине, проблема оккупации Крыма, оккупация частей украинского государства. Вот факты сегодня", - заявил Дуда в интервью PAP .

Он также отметил, что в отношениях с восточными соседями он пытается продолжать политику Качиньского.

Напомним, что президент Дуда заявлял, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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