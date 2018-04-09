|Дуда назвал Смоленскую катастрофу и Украину причинами сложных отношений с Россией
|09.04.2018 22:22
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"Не только проблема Смоленской трагедии, это также проблема российской агрессии в Украине"Президент Польши Дуда заявил, что Смоленская авиакатастрофа и набег России на Украину являются главными причинами сложных польско-российских отношений.
Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu
"Это сложные отношения. С одной стороны, Смоленская катастрофа, вопрос о возвращении обломков, о котором нужно много подумать. Но не только проблема Смоленской трагедии, это также проблема российской агрессии в Украине, проблема оккупации Крыма, оккупация частей украинского государства. Вот факты сегодня", - заявил Дуда в интервью PAP .
Он также отметил, что в отношениях с восточными соседями он пытается продолжать политику Качиньского.
Напомним, что президент Дуда заявлял, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной .
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