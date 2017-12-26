20% полицейских, которых подозревают в совершении преступлений, являются руководителями, а не рядовыми сотрудниками полиции, рассказал глава Нацполиции Сергей Князев. Князев: Это естественно, во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества Фото: npu.gov.ua "Могу констатировать, что 337 полицейским сообщили о подозрении в текущем году, из которых 53 осудили. 20% – это руководители", – отметил он.Князев добавил, что полиция самоочищается."Это естественно, во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества", – заявил он.В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.По словам Князева, в Нацполиции работает 140 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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