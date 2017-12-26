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Князев: 337 полицейским сообщили о подозрении в текущем году, из них 53 осудили
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26.12.2017 14:33
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20% полицейских, которых подозревают в совершении преступлений,
являются руководителями, а не рядовыми сотрудниками полиции,
рассказал глава Нацполиции Сергей Князев. Князев: Это
естественно, во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому
что мы неотделимы от общества Фото: npu.gov.ua "Могу
констатировать, что 337 полицейским сообщили о подозрении в текущем
году, из которых 53 осудили. 20% – это руководители", –
отметил он.Князев добавил, что полиция самоочищается."Это
естественно, во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому
что мы неотделимы от общества", – заявил он.В Украине в 2015
году стартовала полицейская реформа. 2 июля Верховная Рада приняла
закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года
он вступил в силу: в Украине была официально создана
Национальная полиция и ликвидирована милиция.По словам
Князева, в Нацполиции работает 140 тыс. человек.
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