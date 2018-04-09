Сегодня интернет бурлит сразу двумя новостями. Авиационный удар по базе в Сирии и резкое падение российских акций в стране и за рубежом. Обе Новости, как и недавнюю о новых антироссийских санкциях США воспрянувшей либеральной общественностью подаются с редкостным энтузиазмом. Разбирать дебильные вопли нет ни малейшего желания, а вот подумать о том, что на самом деле происходит, стоит. Тем более, что впереди явно неординарные события, должные смести все наносное и проявить новую сложившуюся мировую реальность.

Во-первых, о санкциях, акциях и тому подобном. На самом деле все происходящее является проявлением давно идущих процессов, о которых Ваш покорный слуга писал ещё год назад. Мировые деньги расходятся по базам. В принципе гаваней, в которых капиталы смогут относительно безопасно пережить надвигающееся мировое финансовое цунами, только две. Это британская (не путать с американской) и российская зоны влияния. Британская это Китай, отчасти Индия, Австралия и Новая Зеландия. Российская это сама Россия, кое-кто из СНГ, если об мизерных объемах этих рынков вообще стоит упоминать, и тот же Китай, которому уготована роль безопасной гавани как для британский, так и для российских капиталов.Включая Гонконг. Все прочие мировые капиталы цунами не переживут. Разве что в Швейцарии какой-то мизер.

В этой связи как санкции, так и обрушение российских акций работают на одну тему. Первые указывают путь домой, если не воспользоваться последним шансом капиталы сгорят. Биржевые встряски это вытряхивание из российских активов всех лишних и случайных пассажиров. Слишком крупные зарубежные системные росссийские капиталы скопились сегодня за пределами страны, которым нужно надежное пристанище. Зачем покупать по высоким ценам, если жизнь (случайно ли?) подкидывает столь шикарные шансы вложиться вдвое, а то и втрое дешевле?

На этом поданному вопросу все. Умному довольно.

Вторая тема с налетом на сирийскую авиабазу серьезнее. Безусловно Израиль совершил провокацию. Не случайно США поспешили откреститься. Расчёт был на мгновенный массированный удар с Российской стороны. Но пока к этому ни США, ни мы ещё не готовы. Тем не менее перспективы более, чем мрачные. По всей видимости от более или менее серьезного столкновения между нами и американцами уйти не удастся. При том, что ни одна из сторон этого в принципе не хочет. Но желания желаниями, а логика развития мировой трансформации может быть жестокой и на чьи-либо желания плевать. Найти исполнителей среднего звена, которые дадут старт бойне не проблема. А дальше все действия с обеих сторон станут вынужденными.

Увы, я буду безумно рад ошибиться, но начало масштабных изменений в мире должно быть спровоцировано неким ключевым событием, которое ясно покажет новое соотношение мировых сил. Локальное (в мировых масштабах) столкновение между США и Россией, по итогам которого победу можно будет присудить России и одновременно не довести до глобального ядерного апокалипсиса, как разотносится к таковым. И все бы хорошо, если бы все это происходило в виртуальной реальности. А так многочисленных жертв с обеих сторон не избежать. И как обычно жертвами станут совсем не те, кто этого заслуживает. В этой связи успокаивает только одно. Оптимальные для себя сроки для подобного боестолкновения Запад пропустил уже минимум на две недели. И с каждым днём отсрочки результат для него будет все более катастрофичным.

Что же касается Провокатора, проявившегося сегодня ночью, то в отношении него консенсус мировых элит достигнут несколько лет назад. В морг значит в морг. Оттого и бесится. Оттого и такая роль во всем происходящем

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