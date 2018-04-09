Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что между зарегистрированных 3,3 млн пенсионеров – внутренне перемещенных лиц – лишь около 200–250 тыс. постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. По мнению Жебривского, на Донбассе примерно 300–350 тыс. человек не получают украинские пенсии по разным причинам Фото: Павло Жебрівський / Facebook Он отметил, что недавно встречался с представителями Красного Креста."Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", – сказал Жебривский.Он сообщил, что между зарегистрированных 3,3 млн пенсионеров – внутренне перемещенных лиц – лишь около 200–250 тыс. постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Из-за того, что такие пенсионеры должны приезжать один-два раза в полгода в отделение "Ощадбанка", чтобы проходить идентификацию, поступает много жалоб. Но в противном случае выплата пенсии может быть заблокирована.Жебривский подчеркнул, что такая процедура необходима для того, чтобы пенсия начислялась настоящим получателям."На этой территории украинских банков нет. Государство Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку. Жив этот человек или нет. Банковская карточка у этого человека, или отобрали боевики, или, простите меня, сын-алкоголик, который вместо родителей получает пенсию и оставляет стариков без средств к существованию!" – сказал он. Кроме того, Жебривский добавил, что по его мнению, на Донбассе примерно 300–350 тыс. человек не получают украинские пенсии по разным причинам.15 января 2017 года министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что ежегодно необходимы 30 млрд грн для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса.В апреле 2016 года в Министерстве социальной политики заявляли, что государство обязано выплачивать пенсию вне зависимости от места регистрации человека, и жители оккупированных территорий на Донбассе имеют право на получение социальных выплат. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию и широкий резонанс.В марте 2016 года в Минсоцполитики сообщили, что пенсии гражданам Украины, которые остались на не подконтрольных украинской власти территориях, начисляются в полном объеме.Также глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщал, что государственный бюджет Украины теряет около 1 млрд грн в месяц на выплатах пенсий фиктивным переселенцам, которые проживают на не подконтрольных властям территориях в Донецкой и Луганской областях. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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