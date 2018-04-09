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У заключенного в России Гриба ухудшилось здоровье, он не получает лекарств, - отец
09.04.2018 22:31
У заключенного в России Гриба ухудшилось здоровье, он не получает лекарств, - отец
У него была рвота и сильная боль в животе
Украинец Павел Гриб, которого незаконно держат на территории Российской Федерации, не получает лекарств - у него ухудшилось здоровье.
У заключенного в России Гриба ухудшилось здоровье, он не получает лекарств, - отец Фото: facebook.com

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любой момент. Жизнь Павла в опасности!", - написал его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook .

Также отец Гриба сообщил, что российский адвокат Павла Гриба Марина Дубровина сейчас находится в СИЗО-5 в городе Краснодар на следственных действиях.

Напомним,  Павел Гриб исчез 24 августа во БеларусиПо его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами  не признает .

Министерство иностранных дел Беларуси  не ответило на ноты Украины  об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Сейчас он  находится в краснодарском СИЗО . Власти России пытаются обвинить его в том, что он  планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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