|В Финляндии разлилось более 50 000 литров опасного эфира из России
|09.04.2018 22:34
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Более 50 тысяч литров легковоспламеняющегося вещества - метил третичного бутилового эфира - попало в окружающую среду в Финляндии в результате схода с рельсов российского состава, который перевозил опасный химикат, передает со ссылкой на .
"Вред окружающей среде огромен. Вещество ядовито и может иметь негативное воздействие на окружающую среду", - рассказал пожарный Ээро Ахо в интервью газете Helsingin Sanomat.
В общем российский железнодорожный состав состоял из 50 цистерн.
Из-за аварии было перекрыто движение на этом участке железной дороги. На месте работают спасатели и экологи.
По предварительным данным, причиной аварии стал излом тележки цистерны.
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