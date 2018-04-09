Более 50 тысяч литров легковоспламеняющегося вещества - метил третичного бутилового эфира - попало в окружающую среду в Финляндии в результате схода с рельсов российского состава, который перевозил опасный химикат, передает со ссылкой на .

"Вред окружающей среде огромен. Вещество ядовито и может иметь негативное воздействие на окружающую среду", - рассказал пожарный Ээро Ахо в интервью газете Helsingin Sanomat.

В общем российский железнодорожный состав состоял из 50 цистерн.

Из-за аварии было перекрыто движение на этом участке железной дороги. На месте работают спасатели и экологи.

По предварительным данным, причиной аварии стал излом тележки цистерны.

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