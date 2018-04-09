Шесть человек, задержанных по подозрению в подготовке атаки во время легкоатлетического пробега, освобождены, доказательств подготовки ими нападения не обнаружено, говорится в сообщении полиции Берлина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пробег по улицам Берлина прошел без происшествий Фото: EPA По данным правоохранителей, во время детальной проверки не было обнаружено доказательств подготовки этими лицами нападения на участников или зрителей пробега. Die intensiven Ermittlungen ergaben keinen dringenden Tatverdacht.Die 6 Festgenommenen wurden daher heute Nachmittag entlassen.#Halbmarathom * tsm pic.twitter.com/adxQF3KKtl — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 9 квітня 2018 р. Шестерых мужчин в возрасте от 18 до 21 года задержали 8 апреля в связи с "подозрительным поведением", говорится в сообщении.Немецкие СМИ писали, что один из задержанных якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом.В 38-м Берлинском полумарафоне, который прошел 8 апреля, участвовало около 32 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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