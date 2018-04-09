|Подозреваемые в подготовке теракта на Берлинском полумарафоне отпущены - полиция
|09.04.2018 22:37
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Die intensiven Ermittlungen ergaben keinen dringenden Tatverdacht.Die 6 Festgenommenen wurden daher heute Nachmittag entlassen.#Halbmarathom * tsm pic.twitter.com/adxQF3KKtl— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 9 квітня 2018 р.
Шестерых мужчин в возрасте от 18 до 21 года задержали 8 апреля в связи с "подозрительным поведением", говорится в сообщении.Немецкие СМИ писали, что один из задержанных якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом.В 38-м Берлинском полумарафоне, который прошел 8 апреля, участвовало около 32 тыс. человек.
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