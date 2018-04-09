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На Закарпатье автомобиль полиции вылетел в кювет, пострадал один человек
09.04.2018 22:45
В салоне полицейского авто находилось трое сотрудников полиции, одного из них доставили в реанимацию. По информации издания, водитель не справился с управлением Фото: mukachevo.net СМИ сообщает, что водитель не справился с управлением. Кроме него, в авто находилось еще два полицейских.  Больше только пострадала женщина – ее забрала скорая помощь в реанимацию.Свидетели инцидента утверждают, что водитель вел себя не адекватно и пытался сбежать.В пресс-службе Национальной полиции в Закарпатской области подтвердили, что в салоне находились три сотрудники полиции. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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