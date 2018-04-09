В салоне полицейского авто находилось трое сотрудников полиции,
одного из них доставили в реанимацию. По информации издания,
водитель не справился с управлением Фото: mukachevo.net СМИ
сообщает, что водитель не справился с управлением. Кроме него, в
авто находилось еще два полицейских. Больше только пострадала
женщина – ее забрала скорая помощь в реанимацию.Свидетели
инцидента утверждают, что водитель вел себя не адекватно и пытался
сбежать.В пресс-службе Национальной полиции в Закарпатской
области подтвердили, что в салоне находились три сотрудники
полиции.
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