Украинская разведка, вероятно, причастна к убийству Скрипалей

Эдуард Лимонов

10 ноября 2012 года российский бизнесмен Александр Перепеличный находился в постели в отеле Le Bristol в Париже, близко от Елисейских полей в обществе украинской модели 22-х лет Эльмиры Медынской.

Две ночи в отеле обошлись Перепеличному в 3400 американских долларов плюс 2400 американских долларов он потратил на сумочку фирмы Prada — дар для украинской модели.

Следователи выяснили эти траты довольно просто — по его кредитной карте.

В середине того же дня Перепеличный был уже в Великобритании и вдруг рухнул, упал, совершая пробежку в жилищном комплексе (по другим источникам, у него там имелся целый замок) в графстве Сюррей, где через шесть лет разыграется дело Скрипалей.

Упал и помер. Между тем здоровья ему было не занимать. Ему было 44 года, ничем никогда не болел, разве что был чуть-чуть полноват. Ну, самую чуть.

С фотографий 2012 года на нас смотрит такой крупно-кудлатый, с обильной чёрной шевелюрой толстошеий человек. Морда загорелая и энергичная, весёлая, белая рубашка, галстук далеко ослаблен, сдвинут с горла. По виду такой Дон Жуан и ловелас. А никак не бизнесмен.

Сейчас утверждают, что уже тогда, при осмотре тела Перепеличного, в желудке его обнаружили яд растительного происхождения. Однако признали смерть естественной, от сердечной недостаточности.

Чтобы вы не думали, что «ну да и чёрт с ним», «да и кто он такой, чтоб…», скажу сразу, что он важная шишка. Это исключительно по показаниям Перепеличного, и только по его показаниям, в Соединённых Штатах Америки был принят закон Магницкого.

Вы встрепенулись ?

Правильно.

Смерть Немцова помните? Там тоже последней, кто видел убитого живым была…, ну да, украинская модель. Анна Дурицкая.

Эльмира Медынская — девушка на любителя. Узкое, изысканное лицо с ястребиным носом птицы-стервятника. Как её характеризует одна из газет: «высокая блондинка с пронзительными голубыми глазами».

По-моему, не с голубыми, но пронзительными.

На мой взгляд, у Медынской изысканная изломанная красота. Перепеличный — загорелый Дон Жуан — её оценил.

Демоническая красота оказалась неоценённой простыми посетителями интернета. Комментарий:

«Я вот не понимаю, кто все идиоты, мужики, кто это оплачивает? Я вот, допустим, не олигарх, но с такой тёлкой мне будет стыдно даже в свет выйти, не то что пытаться её купить».

Медынской, если ей было 22 года в 2012-м, то сейчас ей 28 лет.

Она имеет офис и магазин на авеню Виктор Гюго в Париже и превратилась в дизайнера обуви. Разрабатывает и продаёт туфли на невероятно высоких каблуках-шпильках под своим брендом EM.

Журналисты, посетившие её, отметили невероятно серьёзную для дизайнера охрану Медынской. Охранники всячески старались не допустить журналистов к дизайнеру Медынской.

Ей однако сумели задать несколько вопросов. Привожу тут самое главное.



— Был ли Перепеличный напряжён ?

— О, да, был! Всё время выходил на улицу, отвечал на таинственные телефонные звонки, много пил, нервничал «так сильно, что даже туфли мне купил не того размера».

(оказалось, что помимо сумочки от Prada, Перепеличный успел купить украинской модели и туфли от Louboutin).

«Когда ей было 22 года, Эльмира слыла довольно обычной киевской девушкой, изредка оказывающей услуги интимного характера состоятельным русским бизнесменам в Европе», — удивляются журналисты.

А вот по мнению французских следователей, Медынская является «чрезвычайно важной фигурой в деле Перепеличного, так как она является последней, кто видел живого Перепеличного. Британская полиция даже не пыталась её допросить», — удивляются французские следователи.

Интересно, да, присутствие украинских моделей рядом с Немцовым и Перепеличным в последние моменты их жизни?

Очень интересно.

Иметь магазин (вроде там же и квартира у Медынской) в Париже на авеню Виктор Гюго — удовольствие крайне недешёвое, а иметь ещё и серьёзную охрану — совсем заоблачное удовольствие, вроде бы не по чину «простому» дизайнеру обуви, даже если и на шпильках.

Откуда деньги? Если спросить у самой Медынской, у неё, я уверен, заготовлен правдоподобный ответ. Правдоподобнейший.

Как живёт Анна Дурицкая?

Анна Дурицкая обладает четырьмя квартирами в центре Киева. Сдаёт их. Квартиры куплены уже после смерти Бориса Немцова.

На Дурицкую якобы было после истории с Немцовым покушение, его удалось предотвратить силами украинских спецслужб. (Спецслужбы Украины, получается, протежируют Дурицкой, да?)

О квартирах. Откуда Дурицкая взяла средства на покупку квартир, да ещё и четырёх? Моделью она, это известно, не работает.

Спрашивать у самой Дурицкой бессмысленно. У неё наверняка заготовлен правдоподобный ответ. Правдоподобнейший.

Обе украинские модели — практически одногодки.

Медынская, поскольку ей в 2012 году было 22 года — получается, рождения 1990-го. А Дурицкая — 1991 года.

Есть над чем поразмышлять, да?

Я недавно предположил, что Скрипалей могла отравить украинская разведка. Им это как раз выгодно.

Я вообще-то, бывает, тоже ошибаюсь.

Но только редко.