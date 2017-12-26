75000 человек из-за стихии остались без своих домов

Около 100 человек, которые считаются пропавшими без вести до сих пор разыскиваются спасателями, сообщает ВВС .

75000 человек из-за стихии остались без своих домов, а на острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.

Ранее сообщалось, что в другой восточно-азиатской стране, Вьетнаме, которую также затронет ветер "Тембин", около миллиона человек будут эвакуированы.

Более 70 000 человек уже вывезли из низменных регионов. При необходимости во Вьетнаме собираются закрывать нефтяные вышки, а рыболовным лодкам запрещают выходить в море.