|Тайфун на Филиппинах унес жизни более 200 человек
|26.12.2017 14:34
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75000 человек из-за стихии остались без своих домовветер "Тембин", который нанес удар со стороны Южно-Китайского моря, унес жизни не менее 230 человек в филиппинской провинции Ланао дель Сур.
Фото: a-evmenov
Около 100 человек, которые считаются пропавшими без вести до сих пор разыскиваются спасателями, сообщает ВВС .
75000 человек из-за стихии остались без своих домов, а на острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.
Ранее сообщалось, что в другой восточно-азиатской стране, Вьетнаме, которую также затронет ветер "Тембин", около миллиона человек будут эвакуированы.
Более 70 000 человек уже вывезли из низменных регионов. При необходимости во Вьетнаме собираются закрывать нефтяные вышки, а рыболовным лодкам запрещают выходить в море.
Напомним, что к оличество погибших вследствие оползней на Филиппинах возросло до 133 человек.
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