До 31 марта 2019 года Украина должна выплатить 47,2 млрд долларов внешнего долга. Об этом сообщили в НБУ в ответ на требование.

“Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения на конец I квартала 2018 составил 47,2 млрд долларов. То есть это — долг, который Украина должна выплатить с 1 апреля 2018 до 31 марта 2019 года”, - отметили в Нацбанке.

При этом, на конец I квартала 2018 года краткосрочный внешний долг правительства и НБУ составляет 3,3 млрд долларов.

Справка

Краткосрочный внешний долг Украины по остаточному сроку погашения — сумма платежей по внешним обязательствам страны, которые должны быть реализованы в течение следующего за этой датой, года, и по составу включает краткосрочный долг и выплаты по долгосрочному долгу в течение следующего года.

Напомним, прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2018 году по действующим соглашениям составляют 326,69 млрд грн.

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