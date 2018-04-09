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Пишнотіла Анфіса Чехова з подругою знялась у провокативній фотосесії (ФОТО)
09.04.2018 22:48
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Відома телеведуча Анфіса Чехова, яка днями заінтригувала шанувальників свтілино з великою обручкою, продовжує демонструвати результати свого схуднення.

У Інстаграмі зірки з'явилася ціла серія світлин, на яких вона позує у синій мереживній білизні та у компанії своєї подруги, яка також обрала схожий комплекс.

Шанувальники у захваті від фотосесії і не втомлюються закидувати Анфісу компліментами, заявляючи, що у неї неймовірна фігура.

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