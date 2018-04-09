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Спецпосланник ООН о вероятной химатаке в Сирии: Последние события в Сирии несут в себе небывалую опасность
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09.04.2018 22:53
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Члены Совета Безопасности ООН должны сделать все для поддержания
мира и безопасности в Сирии, заявил спецпосланник генерального
секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе заседания Совбеза
о ситуации в сирийской Думе. Де Мистура: Ближний Восток
находится в моменте разлома Фото: ЕРА По его словам, "последние
события в Сирии несут в себе небывалую опасность"."Ближний Восток
находится в моменте разлома... Связались вместе интересы
региональных держав", – отметил де Мистура.По его словам,
члены Совбеза ООН должны сделать все для поддержания мира и
безопасности в Сирии. Де Мистура добавил, что угроза
международной безопасности как никогда остра, а ситуация с
проведением химической атаки против мирного населения может
повториться.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в
Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд
Трамп 8 апреля назвал Асада "животным", заявил, что за
химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия,
и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В
Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными
сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт
подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в
конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".
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