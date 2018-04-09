|Родственники погибших в февральской катастрофе Ан-148 в Подмосковье утверждают, что на месте крушения остаются фрагменты тел
|09.04.2018 23:01
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Завтра будем пытаться добиваться следователей из Москвы на месте и собак с кинологами! На сегодня все. Нужно ещё пообщаться с журналистами. Спасибо вам всем!!Публикация от Russia, Moscow (@sinichka.jul) 9 Апр 2018 в 9:54 PDT
Анна Никитченко-Зарина, вдова бизнесмена Алексея Никитченко, который погиб при крушении, также заявила, что после того, как сошел снег, фрагменты тел оказались видны.В интервью "Ярославскому региону" она утверждала, что родственникам до сих пор не дают нормально похоронить погибших."Нам наврали: сказали, что все фрагменты тел собрали. Что на каждого погибшего приходится по 180 фрагментов. Нам вообще никого не дают похоронить, либо говорят, хоронить только одну десятую... Но когда родственники поехали, то увидели останки тел, которые просто так лежали на земле! Какой-то кошмар!" – пожаловалась женщина.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.По данным Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за того, что модули воздушных параметров самолета показывали неверные данные из-за обледенения.
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