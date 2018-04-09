На месте гибели пассажиров и членов экипажа самолета "Саратовских авиалиний" до сих пор лежат их останки и части самолета. Об этом сообщают родные жертв авиакатастрофы. | Вчера 23.46 | комментариев: Поиски останков велись, еще когда на поле лежал снег Фото: EPA "6 апреля я поехала на место крушения, чтобы положить цветы к мемориалу. Когда я шла по полю, то увидела большое количество фрагментов самолета, личных вещей, а также человеческих тел", – сообщила она. По ее словам, территория не огорожена.ВИДЕО Видео: Juli Sinichkina / YouTube 9 апреля по полю прошли сотрудники МЧС России и собрали часть останков. Однако необходимо присутствие кинологов с собаками, поскольку "оставшиеся фрагменты малешенькие, человеку их сложно увидеть", написала Синицына в Instagram. Завтра будем пытаться добиваться следователей из Москвы на месте и собак с кинологами! На сегодня все. Нужно ещё пообщаться с журналистами. Спасибо вам всем!! Публикация от Russia, Moscow (@sinichka.jul) 9 Апр 2018 в 9:54 PDT Анна Никитченко-Зарина, вдова бизнесмена Алексея Никитченко, который погиб при крушении, также заявила, что после того, как сошел снег, фрагменты тел оказались видны.В интервью "Ярославскому региону" она утверждала, что родственникам до сих пор не дают нормально похоронить погибших."Нам наврали: сказали, что все фрагменты тел собрали. Что на каждого погибшего приходится по 180 фрагментов. Нам вообще никого не дают похоронить, либо говорят, хоронить только одну десятую... Но когда родственники поехали, то увидели останки тел, которые просто так лежали на земле! Какой-то кошмар!" – пожаловалась женщина.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.По данным Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за того, что модули воздушных параметров самолета показывали неверные данные из-за обледенения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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