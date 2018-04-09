Позицию постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делатра по отношению к действиями России в Сирии поддержала британская сторона. Вчера 23.40 | комментариев: Делатр обратился к России с условиями Фото: ЕРА Делатр потребовал от России прекратить военные действия в Сирии, а также помогать созданию нового механизма международного расследования химической атаки в сирийской Думе 7 апреля.Позицию французской стороны поддержал и представитель Великобритании в Совбезе ООН.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп 8 апреля назвал Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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