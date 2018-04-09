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Постпред Франции при ООН потребовал от РФ прекратить военные действия в Сирии
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09.04.2018 23:09
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Позицию постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делатра
по отношению к действиями России в Сирии поддержала британская
сторона. Вчера 23.40 | комментариев: Делатр обратился к России с
условиями Фото: ЕРА Делатр потребовал от России прекратить военные
действия в Сирии, а также помогать созданию нового механизма
международного расследования химической атаки в сирийской Думе 7
апреля.Позицию французской стороны поддержал и представитель
Великобритании в Совбезе ООН.7 апреля волонтеры и спасатели
сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с
химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп 8
апреля назвал Асада "животным", заявил, что за
химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия,
и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В
Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными
сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт
подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в
конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сегодня в
ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт
применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.
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