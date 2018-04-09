Юниорская сборная команда Украины по хоккею провела повторный контрольный поединок против победителя чемпионата Украины между юниоров — команды “Белый Барс”, которая была усилена рядом игроков, находящихся на просмотре. Об этом сообщает ФХУ, передает .

В отличие от первого поединка, в котором “барсы” победили со счетом 3:2, в отчетном матче подопечные Олега Игнатьева владели полным игровым и территориальным преимуществом.

Еще в первом периоде “сине-желтые” отличились трижды, а во втором периоде еще пять раз зажигали красный свет за воротами Кирилла Кучера — 8:2. Одну из шайб в составе “сборников” забросил Глеб Кривошапкин, который пропустил первый матч из-за болезни. Также за сборную забросали по два раза Халин и Пересунько, во-раз Целогородцев, Даниленко и Кругляков.

В то же время Кирилл Гордейчук и Давид Иващенко покинули расположение сборной. Таким образом, на собрании осталось 25 спортсменов, 22 из которых попадут в финальную заявки для участия в чемпионате мира.

Украина U18: Сердюк. Кругляков — Будько, Бабчук — Логач, Васильев — Грицюк, Ланин — Евтухов. Переунько — Кривошапкин — Матейченко, Даниленко — Морозов — Халин, Целогородцев — Садовиков — Дуюнов, Середницкий — Архипенко — Сиротенко, Пономаренко.

Добавим также, соперниками украинской команды на мировом первенстве, которое пройдет в Киеве, будут сверстники из Австрии, Венгрии, Японии, Италии и Румынии.

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