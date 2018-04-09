Американский благотворительный Союз медицинских организаций, что в больнице под Дамаском рядом с местом химической атаки, подтвердил гибель 70 людей. Погибших может быть существенно больше — около 180 человек, сообщает ВВС.

На месте удара виден желтый баллон с хлором. Похожие баллоны находили и на месте других химических атак с применением хлора, совершенных силами Асада, сообщает Conflict Intelligence Team.

Сирийско-американское медицинское общество и Сирийская гражданская оборона «Белые каски» сообщают о симптомах у пострадавших, характерных для воздействия фосфорорганических соединений, в число которых входит и зарин.

В сети распространили видео из местной больницы. Специалисты оказывают помощь детям, пострадавшим от химической атаки — промывают кожу и волосы, используют ингаляторы.

Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада.

Атака была проведена после недолгого перемирья о выводе войск. Ее могли использовать в качестве давления на повстанцев, считают эксперты.

Сирийское государственное новостное агентство САНА заявило, что сообщения о химической атаке выдуманы повстанцами. Они «пытаются помешать продвижению правительственных войск».

«Многие погибли, в том числе женщины и дети, от бездумной химической атаки в Сирии. Область, где произошло зверство, находится в окружении сирийской армией, что делает ее полностью недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте зону немедленно для оказания медицинской помощи и проверки. Нет смысла для еще одной гуманитарной катастрофы», — написал Президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Год назад за подобными заявлениями Трампа последовал американский ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, вспоминают на своей странице в Facebook эксперты из Conflict Intelligence Team.

В России открестились от атаки.

«Решительно опровергаем эту информацию (о причастности к атаке) и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных», — заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

За день до атаки — 6 апреля — российские СМИ сообщали, что повстанцы готовят провокацию с газовым оружием на своей территории. Информацию о причастности россиян к химатаке назвали «фейковыми новостями».

9 апреля Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс попала под ракетный обстрел.

Сирийские системы ПВО смогли сбить все ракеты, сообщают РИА Новости.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США», — передает гостелевидение САНА.

Ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана, сообщает телеканал Аль-Маядин.

САНА сообщило о погибших и пострадавших в результате атаки.

В Пентагоне заявили о непричастности США к ракетному удару. Виновником удара мог оказаться Израиль — в момент бомбежки в небе был виден самолет этой страны, сообщает Navamani Newspaper.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира