Руки "российского режима" также испачканы в крови сирийских детей, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Вчера 23.59 | комментариев: Хейли: Мы живем в мире, где использование химическое оружие стало нормой Фото: ЕРА "Российский режим, чьи руки также в крови сирийских детей, не стыдится фотографий мертвых детей", – подчеркнула Хейли.По ее словам, российская сторона давно могла бы покончить с этими действиями, но не хочет и не может."Ни одно цивилизованное правительство не хотело бы иметь дело с Сирией", – добавила постпред ООН.Она напомнила, что все члены Совбеза ООН настаивали на прекращении огня, но Россия и Сирия проигнорировали их. "Мы живем в мире, где использование химическое оружие стало нормой. Каждый член Совбеза выступает против использования химоружия, но, оказывается, мы ничего не можем сделать", – отметила она.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр потребовал от РФ прекратить военные действия в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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