|
Хейли – России: Ни одно цивилизованное правительство не хотело бы иметь дело с Сирией
|
09.04.2018 23:17
|
Руки "российского режима" также испачканы в крови сирийских детей,
заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Вчера
23.59 | комментариев: Хейли: Мы живем в мире, где использование
химическое оружие стало нормой Фото: ЕРА "Российский режим, чьи
руки также в крови сирийских детей, не стыдится фотографий мертвых
детей", – подчеркнула Хейли.По ее словам, российская сторона давно
могла бы покончить с этими действиями, но не хочет и не может."Ни
одно цивилизованное правительство не хотело бы иметь дело с
Сирией", – добавила постпред ООН.Она напомнила, что все члены
Совбеза ООН настаивали на прекращении огня, но Россия и Сирия
проигнорировали их. "Мы живем в мире, где использование
химическое оружие стало нормой. Каждый член Совбеза выступает
против использования химоружия, но, оказывается, мы ничего не можем
сделать", – отметила она.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд
Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным",
заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность
Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить
высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят
за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства
Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой
режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сегодня
в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими
специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не
подтвержден.Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр потребовал от
РФ прекратить военные действия в Сирии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира