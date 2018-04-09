Более двух тысяч писанок и пасхальных яиц украсили дерево на одной из площадей города, сообщает корреспондент.

Над произведением искусства несколько недель работали местные школьники. В Мариуполе такое мероприятие проводят впервые, рассказывает директор департамента общественно-культурного развития Диана Трима.

“Пасхальные яйца и писанки для дерева готовили представители всех учебных заведений. На дереве их более 2 тыс. Для нас это настоящий символ Пасхи”, — отмечает Трима.

Напомним, Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой. Об этом он сказал перед молитвой “Царица неба” в воскресенье.

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