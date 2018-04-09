Украинцы платят за электроэнергию примерно в 3,5 раза меньше, чем жители соседних стран ЕС, передает со ссылкой на .

Тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 1,28 грн/кВт ∙ ч. В то же время, по данным квартального отчета Еврокомиссии о европейских рынках электрической энергии за IV квартал 2017 года, подобный тариф в Румынии в пересчете на гривны составляет 4,39 грн/кВт ∙ ч, в Польше - 4,63 грн/кВт ∙ ч , в Словакии - 4,56 грн/кВт ∙ ч, в Чехии - 4,57 грн/кВт ∙ ч, сообщается на официальном сайте Национальной комиссии.

Данные Еврокомиссии наглядно иллюстрируют, что украинские тарифы, как и раньше, самые низкие в Европе.

Нацкомиссия подсчитала, что уровень потребления электроэнергии в Украине домохозяйствами ниже, чем в среднем в странах ЕС почти вдвое. Так, среднемесячное потребление электроэнергии в 2017 году одним домохозяйством в Украине составило 160 кВт∙ч, в среднем по странам ЕС - 306 кВт∙ч. Среднемесячный показатель потребления электроэнергии составил 169 кВт∙ч, в Румынии - 135 кВт∙ч, в Венгрии - 220 кВт∙ ч, в Словакии - 230 кВт∙ч.

Производство электроэнергии в Украине по видам генерации в 2017 году имело такую ​​структуру: НАЭК "" - 56,6%, ТЭС - 28,5%, ГЭС-6,9%, ТЭЦ - 6,5%, "Зеленая энергия" - 1,5%.

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