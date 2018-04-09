Объявления об этом появились в некоторых группах аренды и продажи жилья в соцсетях. В них родители предлагают плату за ложную прописку своей семьи и ребенка.

В частности, некоторые киевляне предлагают платить арендодателям по 1000 гривен за каждый месяц такой прописки.

«Нужна регистрация для моей жены и 6-летнего сына для зачисления в школу. Срок: с начала мая до начала сентября. Оплата по 1 тыс. в месяц», — пишет в соцсети Facebook один из родителей, перечисляя возможные адреса регистрации.

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