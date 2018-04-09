В последний раз рубль опускался до отметки 75руб./€ в августе 2016
года. Вчера 23.58 | комментариев: Введение новых санкций США против
Кремля ослабило российскую валюту Фото: EPA В последний раз
российская валюта проседала до такой отметки 3 августа 2016 года,
отмечает "Газета.ru".На момент закрытия торгов в понедельник рубль
укрепился на позиции в 74,71 руб./€.6 апреля Вашингтон объявил
о санкциях против 24 российских бизнесменов и
высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское
министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во
исполнение закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.Сегодня
на Московской бирже обрушились акции компаний и
финучреждений из санкционного списка.
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