В последний раз рубль опускался до отметки 75руб./€ в августе 2016 года. Вчера 23.58 | комментариев: Введение новых санкций США против Кремля ослабило российскую валюту Фото: EPA В последний раз российская валюта проседала до такой отметки 3 августа 2016 года, отмечает "Газета.ru".На момент закрытия торгов в понедельник рубль укрепился на позиции в 74,71 руб./€.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Сегодня на Московской бирже обрушились акции компаний и финучреждений из санкционного списка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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