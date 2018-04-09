|СМИ выяснили о странном сообщении для российского чиновника в день отравления Скрипаля
|09.04.2018 23:32
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В нем говорилось, что «посылка была доставлена» и что два человека «успешно скрылись».
Об этом пишет Sunday Express со ссылкой на источники.
Кроме того, один из специалистов британских ВВС вспомнил и о другом сообщении. Его перехватили за день до инцидента. Но содержание этого сообщения источники СМИ не раскрыли. Известно только то, что оно также было связано с нападением на Скрипалей.
Sunday Express пишет, что эти данные являются ключевыми доказательствами британской разведки против России в деле об отравлении экс-шпиона.
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