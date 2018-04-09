В выборе Улан-Батора местом возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына заложено много исторических смыслов. Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский. Монгольская столица Улан-Батор может принять историческую встречу Фото: EPA "Если встреча Дональда Д. Трампа и Ким Чен Ына таки состоится в Улан-Баторе, Россия сможет ввести войска в Монголию. В минимальном варианте – для охраны мероприятия. В максимальном – как получится", – прогнозирует он.Такое развитие событий будет означать, что множество "исторических смыслов умрет и родится одновременно", добавил Белковский. https://www.facebook.com/joshua.raynolds/posts/1768578309854420 7 апреля телеканал CNN сообщил, что непубличное обсуждение встречи Трампа с Ким Чен Ыном на уровне спецслужб идет "полным ходом". Северокорейская сторона предлагает провести переговоры в Пхеньяне, еще одним вероятным местом встречи рассматривается Улан-Батор.9 марта о подготовке встречи с лидером Северной Кореи сообщил Трамп. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.По информации СМИ, на встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических отношений между странами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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