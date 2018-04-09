|Белковский: Если встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Улан-Баторе, Россия сможет ввести войска в Монголию
|09.04.2018 23:33
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7 апреля телеканал CNN сообщил, что непубличное обсуждение встречи Трампа с Ким Чен Ыном на уровне спецслужб идет "полным ходом". Северокорейская сторона предлагает провести переговоры в Пхеньяне, еще одним вероятным местом встречи рассматривается Улан-Батор.9 марта о подготовке встречи с лидером Северной Кореи сообщил Трамп. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.По информации СМИ, на встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических отношений между странами.
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