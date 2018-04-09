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Российский пропагандист призвал топить украинский флот в Азовском море
09.04.2018 23:40
Российский пропагандист призвал топить украинский флот в Азовском море Российский "военный эксперт" Семен Багдасаров призвал потопить украинский флот в Азовском море из-за задержания крымского рыболовного судна "Норд".

Заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1″.

«В Азовском море у них (украинцев. – Ред.) так называемый москитный флот. Это пограничники там, — две шаланды условно, — захватывают наш корабль… Пора навести порядок! Керченский пролив закрыли – очень хорошо. Надо, чтобы туда вошли корабли Черноморского флота и потопили шаланды их к чертовой матери», — сказал Багдасаров.

Кроме того, украинцев Вадима Трюхана и Александра Охрименко, которые часто выступают на российских ток-шоу, «эксперт» обозвал «чмом собачьим» в ответ на их реплики.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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