Заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1″.

«В Азовском море у них (украинцев. – Ред.) так называемый москитный флот. Это пограничники там, — две шаланды условно, — захватывают наш корабль… Пора навести порядок! Керченский пролив закрыли – очень хорошо. Надо, чтобы туда вошли корабли Черноморского флота и потопили шаланды их к чертовой матери», — сказал Багдасаров.

Кроме того, украинцев Вадима Трюхана и Александра Охрименко, которые часто выступают на российских ток-шоу, «эксперт» обозвал «чмом собачьим» в ответ на их реплики.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира