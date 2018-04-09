В салоне полицейского авто находились три сотрудника полиции, одного из них доставили в реанимацию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.33 | комментариев: По информации издания, водитель не справился с управлением Фото: mukachevo.net По данным журналистов, водитель не справился с управлением. Кроме него, в авто находились еще два полицейских. Больше только пострадала женщина – ее забрала скорая помощь в реанимацию.Свидетели инцидента утверждают, что водитель вел себя неадекватно и пытался сбежать.В пресс-службе Национальной полиции в Закарпатской области подтвердили, что в салоне находились три сотрудника полиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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