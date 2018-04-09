В салоне полицейского авто находились три сотрудника полиции,
одного из них доставили в реанимацию. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Вчера 23.33 | комментариев: По информации
издания, водитель не справился с управлением Фото: mukachevo.net По
данным журналистов, водитель не справился с управлением. Кроме
него, в авто находились еще два полицейских. Больше только
пострадала женщина – ее забрала скорая помощь в
реанимацию.Свидетели инцидента утверждают, что водитель вел себя
неадекватно и пытался сбежать.В пресс-службе Национальной полиции в
Закарпатской области подтвердили, что в салоне находились три
сотрудника полиции.
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