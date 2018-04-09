|Эммануэль Макрон пообещал поддержку балтийским странам в вопросах обороны
|09.04.2018 23:47
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Президенты Литвы, Эстонии и Латвии встретились в Париже в понедельник, когда они подчеркнули свою приверженность НАТО в условиях напряженности между Западом и Россией.
Макрон сказал лидерам балтийских стран: «Этот выбор Европы, который вы сделали, тем более важен в очень проблемном и неопределенном международном контексте. Эта ситуация заставляет нас продолжать тесное сотрудничество между нашими странами».
Прибалтийские государства считаются оплотом против российской агрессии в Восточной Европе.
Никто из лидеров не дал четкую ссылку на Россию.
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